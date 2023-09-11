Россия сформировала мощную резервную группировку для разгрома ВСУ – эксперт

Анатолий Лапин .  
11.09.2023 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия сформировала резервный фронт, численностью под две сотни тысяч человек, оснащенный современной техникой и оружием.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сформировала резервный фронт, численностью под две сотни тысяч человек, оснащенный современной техникой и...

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По словам Сивкова, эта группировка не введена на территорию бывшей Украины и находится в тылу. Она может быть использована для фронтовой операции с целью разгрома ВСУ.

«В тылу сейчас накоплена группировка, по оценкам западных источников, от 100 до 200 тысяч человек, которая даже не находится на территории Украины, бывшей Украины, в зоне боевых действий. Она находится на старой территории России. По другим данным, более точная цифра называется, 150 тысяч человек. Все это говорит о том, что Россия имеет, если говорить языком Великой Отечественной войны, три полнокровных фронта.

Два фронта сражаются на Украине в зоне боевых действий, и то, они не полностью введены в действие. Плюс еще, как говорили в советское время, резервный фронт. Полнокровный, в 150 тысяч человек, оснащенный боевой техникой по полной программе. Потому что Запад говорит: «На фронте действуют устаревшие танки, а Россия выпускает много новых танков, где эти танки?».

Они – там: в этом самом запасном фронте, в резервном фронте. То есть, для того, чтобы провести операцию группы фронтов с целью разгрома ВСУ в очень короткие сроки – у России предпосылок более, чем достаточно», – заключил Сивков.

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