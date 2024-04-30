Россия сформировала новую группировку для глубокого прорыва фронта – эксперт

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Западные источники обсуждают формирование в районе Брянска военной группировки «Север», которая, вероятнее всего, в ближайшие недели изменит положение дел на фронте.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, кстати проверял данные, которые Алексей Живов озвучил на прошлой неделе, что помимо группировки «Восток» и «Запад» уже возникла группировка «Север», которая находится в районе Брянска. Это подтверждают иностранные интернет-источники и сообщают, что она достаточно крупная, но пока не вступила в военные действия. И вполне возможно, как раз окажется тем самым фактором, который сможет обрушить фронт», – отметил он.

По словам эксперта, практически все зарубежные источники сходятся во мнении, что в течение двух-трех недель события на линии боевого соприкосновения приведут либо к ее обрушению, либо к значительному изменению.

«Мы нарастили, что особенно важно, напомню ещё раз, успех. Понятно, что армия должна уметь воевать, и мы это сейчас наблюдаем. Но, помимо этого, мы также видим, насколько развернулось производство ВПК. Если бы вся экономика так развернулась! Фактически, в рамках военно-промышленного комплекса, если не преодолена деиндустриализация 90-х- нулевых, то, по крайней мере, серьёзно подвинулась (промышленность). То есть речь идёт о том, что некоторые производства в разы увеличились, и это серьёзно влияет на поставки для фронта в положительном плане. И, соответственно, потихонечку будет менять эту ситуацию. Я согласен совершенно, что мы должны быть осторожны в своих оценках, но некая вероятность того, что может многое измениться, возрастает. И это понимают за границей, и это говорят. Причём говорят серьёзные чины», – отмечает Ставицкий.