Россия – щедрая душа: Москва торгует с украинскими олигархами, льющими помои на Кремль

07.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские олигархи не стесняются зарабатывать деньги в России и финансировать за это свои телеканалы с антироссийской риторикой. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил недавние слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который объяснил, как средства олигархов из Украины оказывают помощь Донбассу.

«Само государство Украина, которая с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как «агрессора», платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России… Мы открыто говорим: за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу», – заявил Козак.

Погребинский при этом подчеркнул, что это не мешает олигархам через подконтрольные СМИ клеймить Россию и республики Донбасса:

«Никто на это, почему-то, не реагируют в Украине. Ну, вот, спросили у Ахметова: «Ты как вообще, по-прежнему что-то получаешь из России, платишь им за это?». Ему такой вопрос не задают, Коломойскому не задают. Но Козак не может выдумывать – раз он сказал, видимо, так дело и есть. Это просто полностью обнуляет аргументацию СНБО, президента Зеленского, генеральной прокуратуры о том, что исключительно виновен вплоть до предательства национальных интересов, Медведчук. А эти ребята, которые покрупнее в разы, ничего… Я хочу знать, Пинчук, ты что, зарабатываешь по-прежнему? А ты смотришь свое телевидение, которое показывает, какие сволочи живут на северо-востоке? Тебя устраивает получать бабки у таких агрессоров?» – заявил Погребинский.