10.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Россия, Финансы, Экономика
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Россия сидит на мешке с деньгами


В настоящее время Россия убрала все финансовые риски, связанные с выплатой внешнего долга.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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«Не так давно накопления Фонда национального благосостояния также достигли рекордного значения — $120 млрд. Россия фактически сидит на мешке с деньгами. Однако все финансовые риски, связанные с выплатой внешнего долга, в настоящее время убраны — и у России нет острой необходимости наращивать золотовалютные резервы. Зато в их лице появляется дополнительный ресурс, часть которого можно было бы пустить в отечественную экономику», – считает Суверов.

В свою очередь руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев подчеркнул, что резервы «в первую очередь служат гарантией финансовой стабильности и суверенитета страны в непростые геоэкономические времена».

В настоящее время золотовалютные резервы России достигли 591 миллиарда долларов. Ожидается, что российские ЗВР могут достичь 600 миллиардов долларов и обновить исторический рекорд уже в этом месяце.

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