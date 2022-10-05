Россия сказала, каких новых членов готова видеть в Совбезе ООН

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Россия не против расширения состава Совета безопасности ООН, но не за счет стран Запада.

Об этом на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ Сергей Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы принципиально выступаем за расширение представленности в Совете безопасности государств Азии, Африки и Латинской Америки… Мы рассматриваем Индию и Бразилию как достойных кандидатов на постоянное кресло в Совбезе ООН. Что же касается западных государств, то совершенно очевидно, что они перепредставлены в Совете Безопасности, в том числе в его постоянном пуле. Это Франция, США и Великобритания. Очевидно, что они придерживаются идентичной позиции по ключевым глобальным вопросам. Увеличение числа западных государств в Совбезе не будет нести никакой добавленной стоимости. Мы выступаем против того, чтобы постоянные места получили Германия и Япония», – сказал Жданов.