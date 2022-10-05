Россия сказала, каких новых членов готова видеть в Совбезе ООН
Россия не против расширения состава Совета безопасности ООН, но не за счет стран Запада.
Об этом на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ Сергей Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мы принципиально выступаем за расширение представленности в Совете безопасности государств Азии, Африки и Латинской Америки… Мы рассматриваем Индию и Бразилию как достойных кандидатов на постоянное кресло в Совбезе ООН.
Что же касается западных государств, то совершенно очевидно, что они перепредставлены в Совете Безопасности, в том числе в его постоянном пуле. Это Франция, США и Великобритания. Очевидно, что они придерживаются идентичной позиции по ключевым глобальным вопросам. Увеличение числа западных государств в Совбезе не будет нести никакой добавленной стоимости. Мы выступаем против того, чтобы постоянные места получили Германия и Япония», – сказал Жданов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.