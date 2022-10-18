Россия сменила тактику. Зе-офис призвал готовиться жить без света, тепла и воды

18.10.2022  13:58 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Водоснабжение, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская ПВО теперь имеет меньше шансов на отражение российских ракетных ударов.

Об этом в эфире транслируемого во все телеканалам Украины телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украинская ПВО теперь имеет меньше шансов на отражение российских ракетных ударов. Об этом в...

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По его словам, российские ракеты стали запускать не из Каспия, а из-под Ростова, поэтому времени подготовиться к ударам и пройти в укрытия стало меньше.

«Ракета летит со скоростью 900 км/ч, и если она запущена из региона Каспийского моря, то у Воздушных сил есть больше времени на реакцию, а у людей – чтобы спуститься в укрытие. Теперь расстояние меньше и времени тоже меньше», – сказал Игнат.

Он добавил, что теперь главной целью русских стали объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

В свою очередь заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей Украины готовится к тяжелому периоду.

«У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что не будет как электроэнергии, так и водоснабжения или теплоснабжения», – заявил Тимошенко.

По его словам, на Украине «в ближайшем будущем будут трудные времена».

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