Россия смогла за год ликвидировать катастрофическое отставание по дронам – военкор Сапоньков

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 20:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За год России удалось ликвидировать отставание от Украины по применяемым в зоне СВО дронам. Сейчас на вооружении у ВС РФ есть даже дроны на базе искусственного интеллекта, которые неподвластны средствам РЭБ противника.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За год России удалось ликвидировать отставание от Украины по применяемым в зоне СВО дронам....

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«У нас технологически сейчас на некоторых участках – паритет точно, может быть, даже наметилось какое-то преимущество, потому что у нас появились дроны массово уже с ночным видением, с тепловизорами. То есть мы именно FPV-дроны уже можем применять в ночи, а это главный фактор.

Плюс, у нас на финишном этапе дроны с искусственным интеллектом и машинным зрением. То есть, их бесполезно на финишном этапе глушить системами РЭБ – они все равно захватили цель и летят. Поэтому мы сильно продвинулись, и самое главное у нас – это динамика.

То есть, год назад это было катастрофическое отставание, за год мы это отставание ликвидировали. Не то, что сократили, а ликвидировали – динамика у нас очень хорошая», – заключил Сапоньков.

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