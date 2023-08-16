Россия снова атаковала украинский порт. Ударные дроны пошли на Харьков

Олег Кравцов.  
16.08.2023 08:51
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Российская армия атаковала украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Российская армия атаковала украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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По его словам, регион дважды за ночь был атакован ударными беспилотниками.

«Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет», – написал Кипер в своем тг-канале.

Подтвердили эту информацию и Воздушные силы ВСУ.

«Пуски «шахедов» совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда). Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей. О последствиях попадания беспилотников, которые не удалось уничтожить, расскажет местная военная администрация», – сообщили в ВС ВСУ, умолчав, сколько дронов достигли целей.

Кроме того, там ВСУ предупредили о новой беспилотной атаке:

«Группа ударных БпЛа следует в Харьков! Оставайтесь в укрытиях!»

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