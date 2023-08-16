Россия снова атаковала украинский порт. Ударные дроны пошли на Харьков

Российская армия атаковала украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, регион дважды за ночь был атакован ударными беспилотниками.

«Основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области. В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС.

Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался к укрытиям и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет», – написал Кипер в своем тг-канале.