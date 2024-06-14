Россия снова заякорилась у берегов США

Россия восстановила и наладила забытые со времен СССР отношения со странами Латинской Америки и возвращается в регион, граничащий с США.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Куба, судя по всему, если человеческим языком говорить, нас простила за тот демарш, который мы осуществили фактически их продав, собственно, как мы продали ГДР… Да, сейчас заявили, что там никакого ядерного оружия на борту нет при заходе в порт Кубы. Ну, как сказал наш президент, все в этом мире меняется, и ключевое слово пока. Пока нет, но там еще два судна обеспечения пришли. Они пришли, что-то привезли, что-то, возможно, оставили. То есть мы на Кубе снова заякорились», – сказал эксперт.

«Во-вторых, напомню, что у нас есть уже решение совместное с Венесуэлой о том, что там тоже будет создаваться наша военно-морская база. У нас прекрасные отношения с Никарагуа, замечательные отношения с Мексикой. А Мексика сейчас на Соединенные Штаты смотрит с некоторой перспективой на исправление тех ошибок, которые были совершены в 1917 году. Поэтому все не так просто», – заявил Фатигаров.