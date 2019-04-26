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26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия
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Россия сняла санкции с Лени-Космоса и его сына

Российская Федерация отменила санкции против четверых украинцев, в том числе против бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, передает корреспондент ПолитНавигатор.

Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на постановление правительства РФ.

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Сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым из списка санкций исключили Леонида Черновецкого и его сына Степана, а также Владимира Крылова и Владимира Локотко. Последний до марта 2019 года был генеральным директором принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку Нового канала.

Напомним, 1 ноября 2918 года Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Под российские санкции попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники АПУ, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, а также юридические лица, которые контролируются крупнейшими бизнесменами.

После введения санкций целый ряд их фигурантов из бывшего Оппоблока публично обвинили украинского лоббиста Виктора Медведчука в причастности к составлению данного списка.

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