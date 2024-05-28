Россия собирает серьезные резервы для решительного наступления – генерал ВСУ

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Россия завершает формировать серьезные резервы, чтобы задействовать их в решающем этапе наступления. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Романенко, речь может идти о резервах, численностью под 400 тысяч солдат.

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«Количество в целом, по разным оценкам, уже на Харьковском направлении больше 50 тысяч, из которых 35 тысяч ведут боевые действия на территории Украины, и количество это увеличивается. На Сумах растет потенциал, отслеживают разведки… Они создают ресурсы очень серьезное и резервы, армиями. Аж две где-то в глубинах, а, может быть, подтягиваются уже ближе, где находятся у них 14 дивизий, 16 бригад, и это очень серьезно», – сказал генерал.

«Они наступают и держат эти силы, призывают 150 тысяч срочной службы, продолжают скрытую мобилизацию, вообще в этом году собираются 300-400 тысяч призвать. То есть создать такого рода резервы, которые бы как раз и позволили начать второй этап наступления, о котором и говорил президент: конец мая – начало июня. И это, конечно, очень тяжелый для нас, опасный вариант. Тогда окончательно на стратегическом уровне будет приниматься решение противником, и Путиным политически – действовать окончательно», – заявил Романенко.