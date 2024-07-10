Россия собирается победить без решительного прорыва украинского фронта – полковник СБУ

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Несмотря на превосходство на поле боя, российская армия не торопится обрушить украинский фронт, чтобы не провоцировать эскалацию со стороны Запада.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще где-то 3-4 месяца продвижение российской армии измерялось сотнями метров. Потом перешло до километра. Сейчас уже 2-3 километра. Бывает и 4. Это много для позиционного фронта. Но, парадокс. Если такое продвижение, почему они туда не вводят основные силы?.. То есть, штурмовые зашли, потом должны вводить основные силы, потом расширение, выход на оперативный простор и дальше по классике. Они не вводят. Они не собираются обрушивать фронт. Им не выгодно обрушение фронта, потому что у них стратегия обескровить Украину. А если будет обрушение фронта, во-первых, придет политическая составляющая – Запад тут же дает нам на вооружение, чтобы Украина не проиграла. Он передаст нам вооружение не тактического, а оперативного уровня», – рассуждал Стариков.

«А зачем получать России оружие оперативного уровня, если можно на тактическом уровне спокойно сдерживать, то есть показывать Западу, что мы наступаем… и в принципе обрушения фронта не произойдет. Вот они так и лезут, потихоньку лезут, захватывая всё больше и больше территории и, в принципе, пытаясь выйти на границы административные, о которых сказал Путин. И эта тактика срабатывает», – добавил эксперт.