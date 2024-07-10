Россия собирается победить без решительного прорыва украинского фронта – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 879
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на превосходство на поле боя, российская армия не торопится обрушить украинский фронт, чтобы не провоцировать эскалацию со стороны Запада.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на превосходство на поле боя, российская армия не торопится обрушить украинский фронт, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Еще где-то 3-4 месяца продвижение российской армии измерялось сотнями метров. Потом перешло до километра. Сейчас уже 2-3 километра. Бывает и 4. Это много для позиционного фронта. Но, парадокс. Если такое продвижение, почему они туда не вводят основные силы?..

То есть, штурмовые зашли, потом должны вводить основные силы, потом расширение, выход на оперативный простор и дальше по классике. Они не вводят.

Они не собираются обрушивать фронт. Им не выгодно обрушение фронта, потому что у них стратегия обескровить Украину. А если будет обрушение фронта, во-первых, придет политическая составляющая – Запад тут же дает нам на вооружение, чтобы Украина не проиграла. Он передаст нам вооружение не тактического, а оперативного уровня», – рассуждал Стариков.

«А зачем получать России оружие оперативного уровня, если можно на тактическом уровне спокойно сдерживать, то есть показывать Западу, что мы наступаем… и в принципе обрушения фронта не произойдет.

Вот они так и лезут, потихоньку лезут, захватывая всё больше и больше территории и, в принципе, пытаясь выйти на границы административные, о которых сказал Путин. И эта тактика срабатывает», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть