Россия собирается потеснить Rolls Royce и General Electric

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Правительство России выделит дополнительное финансирование на разработку и начало производства семейства авиационных двигателей сверхбольшой тяги, превышающих по мощности все отечественные разработки, в том числе, советских времен.

«Ничего подобного в нашей стране ещё никогда не создавалось. Это прорывные технологии, которые откроют новые возможности для развития направления перспективных широкофюзеляжных, а также тяжёлых и сверхтяжёлых транспортных самолётов», – сообщил премьер Михаил Мишустин.

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Он уверен в успехе, приведя в пример успешный запуск двигателей для военных кораблей, которые ранее производились на Украине, однако стали недоступны после 2014 года.

«В числе других значительных успехов отрасли – это построение с нуля серийного производства морских газотурбинных двигателей. Они сейчас успешно эксплуатируются на кораблях Военно-Морского флота России… Также налажен выпуск собственных вертолётных двигателей. До недавнего времени мы приобретали их на Украине», – сказал премьер.

Россия будет конкурировать с США, уточнил Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «Объединённая двигателестроительная корпорация».

«Поставлена задача ещё 18 технологий освоить и сделать рывок, который позволит нам конкурировать. На этом рынке, это второй по размерности рынок, примерно 30–35% объёма, остались только две фирмы, «Пратт энд Уитни» сошла, не справилась, остался «Роллс-Ройс» и «Дженерал Электрик». С ними мы будем в этой рыночной нише конкурировать», – сказал он.

Иноземцев рассказал, как были освоены новые технологии на примере создания нового, менее мощного двигателя ПД-14, который будет использоваться в российских лайнерах МС-21.

«Мы делали фактически впервые в нашей практике, – это полая титановая широкохордная лопатка… Нам пришлось построить в Уфе – называется «цех», но это, считай, завод. Мы освоили применение керамики высокотемпературной в горячей части, без этого не получится ресурс горячей части. И я бы выделил впервые освоение нами полимерных композиционных материалов – углестеклопластиков, которые мы применили в мотогондоле двигателя», – перечислил конструктор.

Он назвал одно преимущество перед американскими конкурентами.

«Более того, мы провели впервые в мировой практике испытание сертификационное, которое называется «Устойчивость двигателя к вулканическому пеплу». Наш конкурент – американец – это испытание не проходил. Он успел проскочить до того, как эти требования появились. 15 октября мы получили сертификат типа и в конце 2020 года – сертификат одобрения производства. То есть серийное производство двигателя готово», – заключил специалист.