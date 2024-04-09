Россия собрала большую группировку на Харьковском направлении для ввода на Украину – Царев

Быстрого продвижения российских войск в случае нового захода с севера, не получится.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, при этом в той же Белгородской области собрано достаточное количество российских войск.

«По сообщениям зарубежных СМИ, у нас давно собрана большая группировка, которая находится где-то в районе Белгородской области. Почему она не участвовала в операциях против ДРГ непонятно. Больше того, они даже назначили дату удара со стороны Белгорода и Сум, старый новый год. С того времени ничего не поменялось. Там, якобы, по словам зарубежных СМИ, наши находятся.

Если там находятся, значит, как ружье, которое висит на стене, все ожидают, что будет какое-то движение. Поэтому это может быть, другое дело, что по моим внутренним ощущениям, такого прорыва и победного шествия, как в первые дни СВО, у нас не получится, если прямо сейчас начинать. Другое дело, если фронт посыплется, но он пока не сыплется», – заявил Царев.