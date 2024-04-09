Россия собрала большую группировку на Харьковском направлении для ввода на Украину – Царев

Анатолий Лапин.  
09.04.2024 12:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1403
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Быстрого продвижения российских войск в случае нового захода с севера, не получится.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Царева, при этом в той же Белгородской области собрано достаточное количество российских войск.

«По сообщениям зарубежных СМИ, у нас давно собрана большая группировка, которая находится где-то в районе Белгородской области. Почему она не участвовала в операциях против ДРГ непонятно. Больше того, они даже назначили дату удара со стороны Белгорода и Сум, старый новый год. С того времени ничего не поменялось. Там, якобы, по словам зарубежных СМИ, наши находятся.

Если там находятся, значит, как ружье, которое висит на стене, все ожидают, что будет какое-то движение. Поэтому это может быть, другое дело, что по моим внутренним ощущениям, такого прорыва и победного шествия, как в первые дни СВО, у нас не получится, если прямо сейчас начинать. Другое дело, если фронт посыплется, но он пока не сыплется», – заявил Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть