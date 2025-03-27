Россия согласна на дипломатию, но наступление останавливать не будет

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 14:21
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Если США не на словах, а на практике пойдут навстречу РФ в украинском конфликте, Москва готова будет перейти к практической реализации урегулирования.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США не на словах, а на практике пойдут навстречу РФ в украинском конфликте,...

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«Естественно, в отношениях с американцами Кремль желает видеть практическое подтверждение этих обещаний про нормализацию, улучшение. То есть именно эти вопросы в том числе обсуждаются на любых переговорах, потому что просто слов о том, что мы хотим с вами дружить, в текущих реалиях этого крайне мало. Россия хочет удовлетворения своих известных требований, которые неоднократно озвучивались с начала СОО и были недавно переозвучены американцам, то есть где ясно дали понять, что Россия хочет территориально, что Россия хочет с точки зрения архитектуры европейской безопасности.

Если американцы на практике, а не на словах будут удовлетворять озабоченности России, тогда это открывает для нас возможность двигаться дальше. Если же все будет идти в рамках болтовни, разговоров: «Мы бы хотели, но мы не можем повлиять на Зеленского или на наших европейских сателлитов», это также очень много скажет о политике действующей администрации», – сказал эксперт.

По его словам, если переговоры будут сорваны, то «Россия продолжит достигать своих целей военными средствами».

«Никто военное производство, удары по Украине или боевые действия сворачивать в обмен на просто обещания не собирается. Если Россия добивается своих целей дипломатическим путем, – пожалуйста, да, у нас нет цели воевать просто ради войны. И война ведется для достижения наших военно-политических целей. Если они достигнуты, часть достигнута военным, часть политическим, нас это вполне устраивает. Если они упорствуют, ну, будем продолжать добиваться этого на земле, и мы видим, что тенденции для нас сейчас достаточно благоприятные», – заявил Рожин.

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