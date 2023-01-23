Россия сохранила способность провести морские десантные операции – экс-замначальника штаба ВМСУ

Черноморский флот РФ сохраняет способность проведения десантных операций и выполнения поставленных на него задач.

Об этом в эфире «Черноморской ТРК» заявил бывший замначальника Штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженко, сейчас кораблям ЧФ угрожают украинские и западные ракетные комплексы, но на вооружении России находятся ракеты, которыми эти комплексы могут быть уничтожены, а морской десант проводит регулярные тренировки.

«Он способен выполнять те задания, которые на него возлагались с первого дня операции. Единственное, что Украина создала контрмеры, которые эти задания ему выполнять не позволяют… Но десантники, мы видим, находятся в пунктах базирования, их периодически ремонтируют, мобилизовывают 810-ю бригаду, мы видим, десантники выходят периодически в море и там проводят тренировки.

То есть в принципе они могут это сделать при определенных условиях. Кстати, в последний раз, когда был налет 14 января, было 10 ракет Х-59 применено с самолетов Су-35 с Бельбека. Это очень специфическая ракета, она как раз предназначена для борьбы в том числе с ракетными батареями береговыми», – заявил Рыженко.