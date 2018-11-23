Россия сокрушит армию Украины за 2-3 недели, признали в Раде

23.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украина совершила ошибку, отказавшись от ядерного оружия, иначе сегодня в ответ на действия России она бы распылила радиоактивный мусор над Москвой.

Таким мнением в ходе заседания Верховной Рады Украины поделился народный депутат Украины Виктор Кривенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заметил, что Украина потеряла возможность угрожать Москве жестким ответом.

«Асимметричный ответ: вы нам сапог на границу ставите – мы вам уничтожим атомную станцию, дамбу, какой-то радиоактивный мусор над столицей распылим», – пояснил он.

На сегодняшний день Украина является совершенно беззащитной перед российской армией.

«Ничего не сделано с 91-го года. Все наши разработки, я – бывший заместитель гендиректора «Южмаша» – ничего не сделано. И поэтому Украина является абсолютно беззащитной.

Посмотрите, пожалуйста, сто лет назад, когда Польша восстала на руинах двух империй – Австро-Венгерской и Российской, тогда Пилсудский победил Тухачевского, возродил своё государство. Через двадцать лет, две недели – и Польши не стало. Потому что всё, лошади не решают – танки решают.

В современной войне танк живёт 4 минуты. Видимость ракеты – 94 процента, стоимость меньше одного процента.

Полномасштабная война с Украиной будет продолжаться две-три недели. Да, потом мы их победим через наши партизанские отряды, через наше сопротивление, но фактически с тем состоянием защиты неба и других военных компонентов нам сейчас нужна коллективная помощь всего мира», – рассказал депутат.