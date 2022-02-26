Россия сообщила о бегстве Зеленского. Он выступил с обращением и попросился в ЕС

26.02.2022  14:20 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Происшествия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и находится во Львове под охраной националистов. Об этом в своем блоге сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Володина, все видео о том, что Зеленский якобы находится в своем офисе на территории Киева, записаны заранее.


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«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины.  Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», – пишет Володин.

Сам Зеленский при этом опубликовал очередной ролик с призывом к оружию и заверениями о том, что украинские города держат оборону.

«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага… Мы сломали их план, они не получили никакого преимущества над нам», – заявил Зеленский.

Он потребовал от Запада скорее принять Украину в Евросоюз:

«Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском союзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент вместе и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссии и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе».

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