Россия сообщила о бегстве Зеленского. Он выступил с обращением и попросился в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и находится во Львове под охраной националистов. Об этом в своем блоге сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Володина, все видео о том, что Зеленский якобы находится в своем офисе на территории Киева, записаны заранее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», – пишет Володин.

Сам Зеленский при этом опубликовал очередной ролик с призывом к оружию и заверениями о том, что украинские города держат оборону.

«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага… Мы сломали их план, они не получили никакого преимущества над нам», – заявил Зеленский.

Он потребовал от Запада скорее принять Украину в Евросоюз:

«Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском союзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент вместе и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссии и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе».