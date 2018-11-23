Россия сообщила США, будет ли Северный полюс следующим после Крыма

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В рамках борьбы за богатства Арктики Россия не намерена размещать вооружения в районе Северного полюса.

Об этом во время встречи c делегацией Стэнфордского российско-американского форума заявил председатель международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы говорили о том, что США используют силу в тихоокеанском регионе без ограничений. Можно ли это сравнить с использованием российских сил в арктическом регионе?», – прозвучал вопрос из зала.

«Есть консолидированные выводы экспертов пяти арктических государств, включая США, о том, что уровень военного противостояния в Арктике абсолютно низким, незначительным, никакой бесконтрольной милитаризации Арктики не происходит. Это касается всех арктических стран, включая РФ. Это выводы, которые делаются военными экспертами. Всё остальное уже из области гипотетического запугивания. Раз Россия «оккупировала» Крым, значит, она завтра оккупирует Северный Полюс. Примерно на этом уровне идёт рассуждение», – заявил представитель Совфеда.

«Даже с военной точки зрения милитаризация Арктики не имеет смысла. Современные средства создания военной угрозы позволяют использовать сухопутную территорию соответствующих стран без того, чтобы ещё один регион загрязнять оружием. Поэтому это миф», – добавил Константин Косачёв.