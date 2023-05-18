Россия сорвала наступление украинских войск – военкор Коц

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Украина уже была готова идти в наступление, но ее планы сорвали действия российских военных на упреждение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Коца, ВС РФ нанесли грамотные и точные удары, не позволяющие ВСУ накопить ресурсы и наступательный потенциал.

«Почему оно [наступление] задерживается? Я бы сказал, что сроки начала контрнаступления Украины сорвало командование Вооруженных Сил Российской Федерации. То есть все к этому контрнаступу было готово у украинской армии, единственное, чего не удалось командованию Киева – это незаметно накопить силы для этого контрнаступления и перебросить всю эту армаду к линии боевого соприкосновения. То, что сейчас говорят различные официальные лица украинские о том, что им чего-то не хватает, о том, что им надо еще чуть-чуть подождать, это говорит о хорошей работе нашей разведки и осмысленном подходе к уничтожению самых актуальных средств вооружения, которые сейчас должны быть уничтожены. В первую очередь, это средства ПВО», – считает военкор.

«Все идет комплексно. Комплексного исполнения раньше было не видно. Сколько раз мы поднимали вопрос о разведывательно-ударном контуре, который у нас работает только на низовом уровне, на уровне одна гаубица-один коптер наблюдатель и наводчик около этой гаубицы, который бьет по координатам, которые сообщает летун. А здесь это серьезный стратегический уровень, когда одновременно наносятся удары по складам в Западной Украине, одновременно идут удары по системам ПВО в Киеве, одновременно отрабатывает авиация и отрабатывает очень здорово по боевым порядкам на ЛБС. Это тот комплекс, который мы ждали. Не знаю, с чем связана такая активизация – видимо, с появлением этих массовых целей, потому что такого количества уничтоженной живой силы и техники не было. Это говорит о том, что Киев стянул к ЛБС все, что мог, расположил на тыловых базах все необходимые для подтягивания к фронту типы вооружений и боеприпасы, и все это ждало своего часа Х», – заявил Коц.