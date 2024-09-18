Россия сорвала планы наступления ВСУ на Крым

Россия сорвала планы летне-осеннего наступления ВСУ на Херсонскую область и Крым, сковав украинские войска в Курской области.

К такому выводу в своем видеоблоге пришел российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу возможного наступления ВСУ в Херсонской области с выходом на Крым, я думаю, что такие планы, безусловно, есть. Я думаю, что в том числе это наступление на Курскую область было организовано ради того, чтобы мы оттянули серьезные резервы и из Запорожья, и из Херсона, и из Донецка – чтобы мы бросились всеми превосходящими силами на противника, положили кучу людей и оголили другие участки фронта, поэтому я думаю, что возможность наступления и в Херсонской области они рассматривали, и со стороны Запорожья с выходом на Энергодар, далее на Мелитополь и уже в сторону перешейков. Я думаю, что сейчас они увидели, что этот план не сработал», – сказал военкор.

«Попытка захватить буровую вышку «Крым-2» – это тоже попытка сократить плечо до Крыма и, соответственно, увеличить возможности своего ПВО для высадки на побережье. Но в целом угрозы наступления ВСУ с Херсонской области с выходом на Крым я не вижу. То же самое я не вижу угрозы наступления с Запорожского направления, потому что видим, что даже на Работино нам удалось срезать выступ, который был организован в процессе наступления противника в прошлом году. Не сработала эта ставка, и будут они до конца раскачивать Курскую область, нежели на других участках фронта наступать», – заявил Коц.