Россия сорвала планы по наступлению ВСУ, ударив по складам с комплектующими для ракет

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ударом по Павлограду 30 апреля Россия серьезно нарушила украинские планы по наступлению.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ударом по Павлограду 30 апреля Россия серьезно нарушила украинские планы по наступлению. Об этом...

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«В конце апреля – начале мая наши войска нанесли очень эффективные ракетно-бомбовые удары, очень эффективные. В том числе, 30 апреля поздно вечером был нанесен ракетный удар по складам в Павлограде Днепропетровской области. И там, по моим данным, было твердое топливо и другие комплектующие к оперативно-тактическому комплексу «Гром» украинского производства, который также создавался в 96-м году КБ «Южное», которое находится в Днепропетровске», – сказал эксперт.

 

«Судя по всему, это наступление, которое планирует противник, который, возможно, его уже начал, оно очень сильно завязано, вся стратегия наступления, на этих ракетах. Ракеты «Гром», в том числе модификации «Гром-2» действуют на дистанции 500 километров, то есть все их наступление в принципе завязано на этих ракетах и на этой дистанции. Наш удар очень серьезно спутал их карты. После чего, через неделю им поставляют [из Британии] в принципе такие же ракеты», – заявил Безсонов.

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