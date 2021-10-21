«Россия сосредотачивается». Экс-премьер ДНР анонсировал неизбежную войну с Украиной

21.10.2021 09:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Неизбежность войны с Украиной понимают в России все политики, даже те, кто не имеет особого отношения к Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-премьер-министр ДНР, а ныне депутат Госдумы РФ и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила гостя студии, как он видит на практике воссоединение Донбасса с Россией.

«Понятно, что дипломатический путь тут заводит нас в очевидный тупик. То есть, по сути, война?» – уточнила она.

«По сути, она неизбежна, я говорил об этом много раз. Более того, это сейчас, на мой взгляд, понимают даже вроде бы мало имеющие отношение к Донбассу политики. Давайте вспомним недавнюю статью Дмитрия Медведева, который говорит о бесполезности разговора с украинской стороной. Довольно очевидно становится для всех, что бесполезно с той стороной договариваться. А это обозначает что? Это обозначает, в конце концов (да может быть ещё какое-то время оттяжка относительная), но, в конце концов, это обозначает неизбежность войны, причём начнём эту войну явно не мы», – ответил Бородай.

Также журналистка напомнила о недавней провокации ВСУ, когда украинские диверсанты похитили представителя ЛНР в СЦКК.

«Вы, в том числе, комментируя эту ситуацию, сказали, что это casus belli, но в общем-то ничего дальше не произошло», – добавила она.

«К сожалению, пока ещё ничего не произошло, – признал Бородай. – Мы накапливаем эти casus belli уже давно. Это не первый casus belli, который имеет место быть. В принципе эти казусы в большей или меньшей степени происходят, если не ежедневно, просто случай с данным человеком, конкретным офицером, он довольно вопиющий».

«Мы ждём. Как говорилось в таких случаях, Россия сосредотачивается, и я надеюсь, что это не будет продолжаться бесконечно долго. Тем более, что нынешняя Украина подаёт все признаки внутреннего развала», – выразил надежду Бородай.