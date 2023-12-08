«Россия сосредотачивается. Это не лапотники»: в Киеве резко поменяли оценки РФ

Анатолий Лапин.  
08.12.2023 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия переломила ситуацию на фронте, ей удалось наладить работу оборонных заводов и даже массово выпускать новые вооружения.

Об этом в эфире видеоблога украинской телеведущей Натальи Мосейчук заявил политолог Тарас Завгородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия переломила ситуацию на фронте, ей удалось наладить работу оборонных заводов и даже массово...

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По мнению эксперта, недооценивать то, что делает Россия и считать ее народ «лапотниками» – это большая ошибка.

«Россия сейчас все это делает. Если смотреть на ее экономику, то у них, даже по данным, которые они признают, у них 3% безработица. То есть они вкачали масштабный ресурс где только можно, и у них промышленность – где возможно они везут оборудование из Китая, откуда только возможно.

Что про КНДР говорится, что могут им предоставить. Я думаю, может быть более плохая схема, которую они могут сделать – они могут с КНДР договориться, дать деньги КНДР, технологии, китайцы могут дать оборудование, и КНДР может загнать на заводы примерно полмиллиона человек точно. Которые будут пахать за продуктовые карточки.
Это дополнительный ресурс.

Они работают, потому что хотят победы и концентрируют ресурс. В действительности, сейчас мы видим то, что у них выходит. По крайней мере, мы видим сводки с фронта – они ведут наступление практически по всем направлениям, которые есть», – сказал эксперт.

«Не стоит недооценивать россиян… Мы до сих пор думаем, что это какие-то лапотники. Нет, они учатся многому. Мы видим новые виды вооружений, они используют… У них есть желание, есть опыт. Знаете, как Горчаков после Крымской войны сказал: «Россия сосредотачивается». Они умеют это делать, у них есть опыт и они понимают, что для того, чтобы достигнуть успеха, нужно сконцентрировать ресурс масштабно и где возможно», – заявил Завгородний.

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