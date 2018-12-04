Россия совершила революцию в мировой политике – Мухин

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

На саммите G20 Россия продемонстрировала миру свободу от американских стереотипов и условностей, которые навязывают остальному миру США.

Об этом в ходе круглого стола на тему: «На полях G20. Итоги аргентинского саммита» заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неординарное и экстравагантное рукопожатие с принцем Салманом было воспринято как новая модель поведения России. Несмотря на довольно сложное отношение в Европе и США к этому политическому деятелю, мы абстрагируемся от этого отношения и даём собственную формулу отношений с Саудовской Аравией. То есть мы не проявляем такой атлантической солидарности. Если раньше мы более осторожно к этому относились, то теперь я вижу, что отношение к этому довольно однозначное и даже вызывающее.

Вела ли Россия себя вызывающе на саммите G20? Да, есть такие моменты, и это состояние внутренней свободы от стереотипов и условностей, которые навязывают остальному миру США, это и есть революция, которую Россия совершает в мировой политике», – заявил Мухин.