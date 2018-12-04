04.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США
Просмотров:

Россия совершила революцию в мировой политике – Мухин

На саммите G20 Россия продемонстрировала миру свободу от американских стереотипов и условностей, которые навязывают остальному миру США.

Об этом в ходе круглого стола на тему: «На полях G20. Итоги аргентинского саммита» заявил российский политолог Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Неординарное и экстравагантное рукопожатие с принцем Салманом было воспринято как новая модель поведения России. Несмотря на довольно сложное отношение в Европе и США к этому политическому деятелю, мы абстрагируемся от этого отношения и даём собственную формулу отношений с Саудовской Аравией. То есть мы не проявляем такой атлантической солидарности. Если раньше мы более осторожно к этому относились, то теперь я вижу, что отношение к этому довольно однозначное и даже вызывающее.

Вела ли Россия себя вызывающе на саммите G20? Да, есть такие моменты, и это состояние внутренней свободы от стереотипов и условностей, которые навязывают остальному миру США, это и есть революция, которую Россия совершает в мировой политике», – заявил Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть