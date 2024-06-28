Россия совсем рядом: Вашингтон отчаянно ищет варианты майдана на Кубе и в Никарагуа

Елена Острякова.  
28.06.2024 21:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Южная Америка


США борются за свое влияние на Кубе против России и Китая.

Об этом заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Эрик Якобштейн заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США борются за свое влияние на Кубе против России и Китая. Об этом заместитель...

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«Кубинский народ по-прежнему считает США своим предпочтительным партнером. Поэтому мы не можем уступить место России или Китаю и должны продолжать способствовать росту частного сектора. Мы понимаем, что это не превратит Кубу в капиталистическую демократию в одночасье. Но мы верим, что динамичный частный сектор Кубы предоставляет простым кубинцам возможность для лучшей жизни», – сказал Якобштейн.

Однако практически помощь США сводится к все тем же методам «цветных» революций. Кубинцев вывозят и обучают в Америке, а так же собираются внедрить на Острове Свободы специальное приложение по доступу к альтернативному интернету, через который можно будет координировать протесты.

Якобштейн сообщил, что США вводят санкции против любого учреждения в регионе, связанного с РФ и Китаем.

«Мы также уделяем внимание злонамеренным усилиям России по налаживанию отношений в военной сфере и сфере безопасности со странами региона, которые направлены на подрыв демократии и ослабление влияния Запада. Чтобы решить эту проблему, 15 мая администрация ввела санкции в отношении российского центра подготовки полицейских в Манагуа за его роль в обеспечении репрессии никарагуанской национальной полиции против никарагуанского народа», – сказал Якобштейн.

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