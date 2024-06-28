Россия совсем рядом: Вашингтон отчаянно ищет варианты майдана на Кубе и в Никарагуа

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США борются за свое влияние на Кубе против России и Китая.

Об этом заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Эрик Якобштейн заявил на заседании комитета Палаты представителей по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кубинский народ по-прежнему считает США своим предпочтительным партнером. Поэтому мы не можем уступить место России или Китаю и должны продолжать способствовать росту частного сектора. Мы понимаем, что это не превратит Кубу в капиталистическую демократию в одночасье. Но мы верим, что динамичный частный сектор Кубы предоставляет простым кубинцам возможность для лучшей жизни», – сказал Якобштейн.

Однако практически помощь США сводится к все тем же методам «цветных» революций. Кубинцев вывозят и обучают в Америке, а так же собираются внедрить на Острове Свободы специальное приложение по доступу к альтернативному интернету, через который можно будет координировать протесты.

Якобштейн сообщил, что США вводят санкции против любого учреждения в регионе, связанного с РФ и Китаем.

«Мы также уделяем внимание злонамеренным усилиям России по налаживанию отношений в военной сфере и сфере безопасности со странами региона, которые направлены на подрыв демократии и ослабление влияния Запада. Чтобы решить эту проблему, 15 мая администрация ввела санкции в отношении российского центра подготовки полицейских в Манагуа за его роль в обеспечении репрессии никарагуанской национальной полиции против никарагуанского народа», – сказал Якобштейн.