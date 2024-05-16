Россия создает большой котел в Харьковской области для обмена территорией – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В результате наступления ВС РФ в Харьковской области может быть создан большой котел для ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, эмигрировавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Что касается ситуации, которая рассматривается. Вы указали на две клешни – Волчанск с одной стороны, с другой стороны под Купянском. Вполне возможно, что Россия претендует на то, чтобы создать большой котел для украинских войск, которые могут оказаться именно между Волчанском и Купянском. Это будет большой угрозой, и я думаю, что это более естественный план, чем поход на Харьков уже сейчас. Второй момент – планируется создать «санитарную зону» между Украиной и Белгородской областью, на границе между Россией и Украиной для того, чтобы на российскую территорию не проникали диверсионные группы, которые наблюдались в марте, например», – сказал эксперт.

«Третий момент, если будет создана угроза окружения войск в Харьковской области, создаются предпосылки с одной стороны для наступления российских войск южнее на Донбасс, на Краматорск-Славянск, создаются также предпосылки для обмена территорий. Скажем, Россия может на каком-то этапе заявить: «Хорошо, мы уходим с занятых территорий Харьковской области в обмен на то, что Украина уходит полностью за границы административных территорий Донецкой области», – заявил Бондаренко.