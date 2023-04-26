Россия создает на Донбассе спецпрокуратуру

Специализированная прокуратура по надзору за предприятиями угольной отрасли будет создана в Донбассе.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особую тревогу сейчас вызывает изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли.

Такие прокуратуры у нас давно функционируют в Кузбассе и Коми, демонстрируя эффективность предметного подхода к организации надзора в сфере промышленной безопасности», – сказал Краснов.