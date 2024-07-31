Россия создает плацдарм на правом берегу Днепра, – комитет по «нацбезпеке»

Российская армия увеличила нажим на Херсонском направлении и пытается занять острова в русле Днепра, чтобы создать плацдарм на правом берегу, контролируемом ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас основные боевые действия ведутся на островах между правым и левым берегом Днепра. Там противник пытается выйти и захватить эти острова, на некоторых островах он имеет успех за счет преимущества в артиллерии и применения авиации.

Если до 23-го года противник практически не использовал свое преимущество в авиации, сейчас при помощи УФАБов и того, что у них самолеты имеют преимущество над нашими за счет своих тактико-технических характеристик, они это преимущество реализуют в этом ползучем наступлении.