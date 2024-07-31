Россия создает плацдарм на правом берегу Днепра, – комитет по «нацбезпеке»

Анатолий Лапин.  
31.07.2024 11:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия увеличила нажим на Херсонском направлении и пытается занять острова в русле Днепра, чтобы создать плацдарм на правом берегу, контролируемом ВСУ.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия увеличила нажим на Херсонском направлении и пытается занять острова в русле Днепра,...

«Сейчас основные боевые действия ведутся на островах между правым и левым берегом Днепра. Там противник пытается выйти и захватить эти острова, на некоторых островах он имеет успех за счет преимущества в артиллерии и применения авиации.

Если до 23-го года противник практически не использовал свое преимущество в авиации, сейчас при помощи УФАБов и того, что у них самолеты имеют преимущество над нашими за счет своих тактико-технических характеристик, они это преимущество реализуют в этом ползучем наступлении.

Нам нужно реально этому противодействовать, искать методы, больше зенитно-ракетных комплексов, больше авиации, которая могла бы противодействовать этому. Пока тут ситуация контролируемая, но противник пытается захватить острова. Если они их захватят, у них будет возможность в дальнейшем выйти и захватить, например, плацдарм на нашей стороне», – заявил Костенко.

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