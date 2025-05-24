Россия создает вдоль границ с Украиной 15-километровую «зону смерти»

Россия может обезопасить себя, создав вдоль границ буфер, где дроны будут уничтожать все вражеские силы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, исходя из наличных средств на разных участках фронта, сил нет для того, чтобы создать буферную зону. А разговор идёт о наступлении, так просто буферную зону не организуешь. Нужно украинскую армию оттеснить, установить там дополнительные сооружения, посадить войска. Это очень трудновыполнимая задача», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что вместо буфера можно создавать так называемые «килзоны» – это намного проще и дешевле.

«Это когда из тактической глубины обороны создаётся с помощью дронов, артиллерии и разведки, на расстоянии 10-15 километров создаётся полностью зачищенная территория. Уничтожается всё что возможно впереди.

Точно такую же килзону, не заходя туда, можно создать на украинской территории с помощью нового рода беспилотных летательных аппаратов. Та же украинская идея, только воплощена в обратную сторону, для создания буферных зон.

И в принципе это возможно, но для этого надо просто реактивную скорость какую-то показать Министерству обороны по созданию новых полков беспилотных летательных аппаратов, которые будут эту задачу выполнять, потому что их должно быть очень много. Даже хотя бы на три области, беспилотников должно быть огромное количество, чтобы они устойчиво такое сделали.

Тем не менее, это реально возможно. То есть, мы как бы создаем серую зону, в которой не будет артиллерии. И территорию России не смогут обстреливать тяжелым оружием. Любую пушку завезли в это место – и ее немедленно уничтожили.

Вот таким способом, в принципе, возможно, но не заходить туда войсками. А вот для того, чтобы прямо вот войсками, на это сил нет», – добавил эксперт.