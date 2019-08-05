Россия создала канал для экстренной эвакуации с Украины
Киевские власти довели Украину до такой гуманитарной катастрофы, что жителям страны необходимо иметь канал для эвакуации.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт напомнил, что президент РФ подписал указ об упрощении получение видов на жительства и гражданства для украинцев.
«Сокращаются сроки, уменьшается количество бумажек и так далее. Это очень важный фактор, потому что вы довели свою страну до настоящей гуманитарной катастрофы, и люди на Украине должны иметь канал для экстренной эвакуации, канал спасения. Россия такой канал предоставляет», – сказал Куликов.
Спасибо!
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