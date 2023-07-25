Россия создала мощную группировку и действует профессионально под Купянском – украинский военный

Россия сосредоточила серьезные силы на Купянком направлении, который качественно воюют, а не занимаются так называемыми «мясными штурмами».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный Олесь Маляревич, который находится этом участке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Купянск-Сватово мы в режиме активной обороны находимся, об этом все знают. Действительно, враг накопил очень большие силы и пытается захватить левый берег реки Оскол, пытается пробить коридор на Боровую…

Они очень мощные силы накопили на одном направлении. Если посмотреть, из кого состоит эта сила: это и Кантемировская дивизия танковая, и мотострелковые батальоны, и дивизии, и спецназовцы там работают. То есть это не просто штрафбаты, которые пускают в мясные штурмы – сейчас они пытаются действовать профессионально для того, чтобы добиться успеха», – заявил Маляревич.