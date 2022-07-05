Россия создаст электронную базу данных экстремистских материалов

05.07.2022  20:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, экстремизм


В России создадут реестр для хранения информации, призывающей к осуществлению экстремистской деятельности.

Об этом говорится в законе, принятом сегодня Госдумой в третьем чтении, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России создадут реестр для хранения информации, призывающей к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом...

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«Это не только экстремистская литература различного толка — книги, статьи, публикации в Интернете, но и фильмы, музыкальные альбомы, листовки. Все это будет включено в банк данных и станет доступно правоохранителям в любой точке страны.

Сегодня мы фиксируем массированную атаку на нашу молодежь, которую с помощью различного рода публикаций экстремистского толка, в том числе и разработанных с учетом юного возраста, пытаются вовлечь в экстремистские течения», — отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В реестр экстремистских материалов, который ведет Минюст России, на данный момент включено 5291 наименований и он постоянно пополняется.

Такой реестр поможет в работе правоохранительных органов в рамках противодействия экстремизму, а также для организации различных профилактических мероприятий. Вести информационную базу будет Министерство юстиции.

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