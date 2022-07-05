Россия создаст электронную базу данных экстремистских материалов

В России создадут реестр для хранения информации, призывающей к осуществлению экстремистской деятельности.

Об этом говорится в законе, принятом сегодня Госдумой в третьем чтении, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не только экстремистская литература различного толка — книги, статьи, публикации в Интернете, но и фильмы, музыкальные альбомы, листовки. Все это будет включено в банк данных и станет доступно правоохранителям в любой точке страны.

Сегодня мы фиксируем массированную атаку на нашу молодежь, которую с помощью различного рода публикаций экстремистского толка, в том числе и разработанных с учетом юного возраста, пытаются вовлечь в экстремистские течения», — отметил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.