Россия создаст в Донецке и Луганске Центры поддержки граждан

16.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Россия создаст на территории Донецка и Луганска Центры информационной и правовой поддержки граждан, которые будут помогать с решением проблем в медицинской, образовательной, социальной и других сферах жизнедеятельности общества.

Об этом в ходе проходящего в Донецке форума «Россия-Донбасс: единство приоритетов» заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предложил своему руководству создать на территории Донецка и Луганска Центры информационной и правовой поддержки граждан, которые проживают на Донбассе. Эти центры возьмут на себя функции работы с нашими не только избирателями, но и будут помогать людям, независимо от того, где он проживает, мог чувствовать себя комфортно и получать все социальные услуги», – сказал он.

По словам депутата, для этого необходимо скорректировать некоторые документы, и внести изменения в ряд законов РФ. Это позволит создать платформу информационной и правовой поддержки и соответствующий механизм действий.

«Наша задача сегодня – разработать весь этот механизм документов, «Одиннадцать шагов к единению». В них вошли все предложения, которые были озвучены и в Луганске, и в Донецке. Они касаются любого человека, всей его жизни», – добавил Водолацкий.