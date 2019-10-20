20.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Россия, Сербия
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Россия создаст в Сербии ядерный центр

Отношения России и Сербии должны быть «максимально доверительными, но абсолютно прагматичными».

Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они будут прагматичными, у них есть будущее. Если мы будем пытаться использовать идеологические клише, то, скорей всего, эти отношения испортятся. Дружба, основанная на прагматизме, – вот наш девиз на будущее», – сказал Медведев.

По его словам, экономическое сотрудничество двух стран выходит на новый уровень – совместных инфраструктурных проектов.

«Мы будем развивать железнодорожную структуру,  энергетические проекты. Газопровод «Турецкий поток» скоро будет завершен и создаст и много рабочих мест, и много доходов для наших друзей. Мы намерены создать Центр ядерной науки, технологий и инноваций. Это взгляд в будущее. Это вполне конкретные вещи, включая лекарства и исследования в медицинских целях. Если мы заключаем такие соглашения, это означает, что мы друг другу доверяем», – сказал Медведев.

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