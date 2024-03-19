Россия созывает Совбез ООН по агрессии НАТО

25 марта по инициативе России состоится заседание Совета Безопасности, приуроченное к 25-й годовщине агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша просьба, как и ожидалось, встретила бурную реакцию со стороны жителей Запада, которым, понятное дело, эта тема кажется крайне неудобной. Они, конечно, хотели бы оставить этот важнейший кризис истории для формирования современной системы международных политических отношений и не только об этом помнят, но и всячески искажают связанные с этим объективные факты.

Это не просто один из кризисов: агрессия НАТО против Югославии и незаконное отделение от нее Косово фактически сломали международную систему, основанную на уважении результатов Хельсинкского Заключительного акта [о нерушимости границ]», – заявил Полянский.