Россия созывает Совбез ООН по агрессии НАТО

Алексей Топоров.  
19.03.2024 13:57
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, НАТО, ООН, Россия


25 марта по инициативе России состоится заседание Совета Безопасности, приуроченное к 25-й годовщине агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

25 марта по инициативе России состоится заседание Совета Безопасности, приуроченное к 25-й годовщине агрессии...

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«Наша просьба, как и ожидалось, встретила бурную реакцию со стороны жителей Запада, которым, понятное дело, эта тема кажется крайне неудобной. Они, конечно, хотели бы оставить этот важнейший кризис истории для формирования современной системы международных политических отношений и не только об этом помнят, но и всячески искажают связанные с этим объективные факты.

Это не просто один из кризисов: агрессия НАТО против Югославии и незаконное отделение от нее Косово фактически сломали международную систему, основанную на уважении результатов Хельсинкского Заключительного акта [о нерушимости границ]», – заявил Полянский.

Дипломат отметил, что тогда «впервые в современной послевоенной истории Европы были насильственно нарушены границы независимого государства».

«Именно эта акция стала своего рода отправной точкой для кризиса в отношениях между Россией, которая не приняла такого произвола, и Западом, который всячески его защищал», – сказал дипломат.

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