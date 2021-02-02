Россия спасает Белоруссию от финансового краха

02.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Правительство Белоруссии в прошлом году заняло около 5 млрд долл., увеличив государственный долг на 29%. Отношение государственного долга Белоруссии к ВВП приблизилось к историческому максимуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Министерство финансов Белоруссии сообщило, что государственный долг страны в 2010 году увеличился на 29%, или 13 млрд белорусских рублей (около 5 млрд долл.) и на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд белорусских рублей (около 22,8 млрд долл.). Это составляет 37,3% ВВП. Этот показатель вплотную приближается к историческому максимуму последних 15 лет – 39,9% ВВП. Таким был размер госдолга по отношению к ВВП в июле 2017 года», – отмечается в статье.

Согласно информации Минфина, 3,147 миллиарда долларов правительство заняло у внешних кредиторов, что увеличило внешний долг на 8,4% до 18,6 миллиардов долларов.

«Более половины этой суммы Белоруссия заняла у России. Сначала (еще в мае) Минфин разместил там облигации на 10 млрд российских рублей, а затем в страну поступил еще 1 млрд долл. двумя поступлениями. Формально первую сумму выделил Евразийский фонд стабилизации и развития, однако фактически это российские деньги», – пишет газета.

Со своими обязательствами по выплатам кредиторам в 2020 году Белоруссия справилась.

«Рейтинговые агентства (Standard & Poor’s и Fitch Ratings) пока сохраняют рейтинги Белоруссии на уровне «В», что означает наличие рисков, но пока сохраняется способность правительства рассчитываться по долгам. Впрочем, прогноз агентств – негативный. Это означает, что страна подвержена малейшему серьезному колебанию», – сообщает «НГ».