Россия спасает дряхлую ГТС Украины от катастрофы

Россия не дает развалиться газотранспортной системе (ГТС) Украины, прокачивая по ней минимальный объем газа.

Об этом в эфире «Соловьев.лайф» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетик Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высокий износ украинской ГТС – это не новость, а обыденность. Новостью стало бы, если бы там неожиданно начали бы проводить капитальные ремонты на магистралях, по которым газ идет через территорию Украины. Но этого не происходило. Износ по-прежнему высокий.

Но благодаря тому, что РФ прокачивает всего 42 млрд кубометров, при том что может прокачивать 109,6 млрд кубометров, она поддерживает работоспособность дряхлой ГТС Украины.

Поясню: чем больше вы прокачиваете газа, тем быстрее наступает износ, тем выше вероятность аварий. Чем меньше вы прокачиваете газа, тем вероятность аварий меньше. Сейчас прокачивается исторический минимум через территорию Украины. Поэтому вы и не слышите новостей про высокий износ», – сказал Фролов.