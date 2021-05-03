«Россия сполна воспользовалась капитулянтским договором Кучмы» – Лосев

03.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Принимая решение о закрытии Керченского пролива для военных кораблей других стран, Россия воспользовалась договором о режиме Азовского моря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Українскький тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев

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«Россия сполна воспользовалась бестолковым украинско-российским договором о режиме Азовского моря, заключенным во времена Кучмы. Это был фактически капитулянтский договор, подписанный напуганным Кучмой после событий вокруг острова Тузла. Но и потом украинское руководство почему-то фанатично держалось за этот документ, который рассматривал Азовское море как внутренний водоем Украины и России. А это означало и означает, что российские корабли (в том числе военные) могут свободно плавать где угодно в этом море, даже у берегов Мариуполя и Бердянска», – сокрушается Лосев.

По его словам, если бы речь шла об Азовском море как разделенном морской границей между двумя государствами морской границей, то сегодня Украина могла бы обращаться в ООН о нарушении своего суверенитета и «на законных основаниях уничтожать российские корабли, нарушившие ее морскую границу».

«Но сейчас таких юридических оснований нет. Почему-то и экс-министр иностранных дел Павел Климкин, и его экс-заместитель Елена Зеркаль упорно отстаивали необходимость следовать этому совершенно вредному для Украины договору, мол, после его денонсации Россия выдвинет нам территориальные претензии. И она их при любых условий выдвинет или захватит украинские территории и без территориальных претензий, как это было с Крымом. Так нелепые киевские политики и дипломаты создали идеальные для РФ юридические условия для гибридной войны против Украины на Азовском море», – считает автор.

Он также заявляет, что Азовское море де-факто стало российским озером.

«Действующая власть умудрилась за это время, зная о незащищенности Украины по морю, не поставить на дежурство противокорабельные ракеты «Нептун». Пользуясь этим, РФ может организовать такую ​​же, как на Азовском море, блокаду и на Черном – против Одессы, Николаева, Очакова и Херсона. Это последствия служебной халатности высших украинских чиновников. А может, не только халатность», – резюмирует Лосев.