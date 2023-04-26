Россия способна начать наступление на Украину со всех сторон – Кривонос

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Россия еще вполне способна организовать собственное наступление, не дожидаясь украинского. Для этого у нее есть и достаточное количество техники, и ресурсов, и позитивный опыт по переброске всего этого на большие расстояния.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заметситель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, атаковать ВС РФ могут как на севере, так и на востоке, и юге Украины.

«То, что у русских есть ресурсы – и человеческие, и материально-технические для осуществления своих дальнейших желаний захватить большую часть территории Украины – это всем понятно. Огромное количество тех мобилизованных, которые были отмобилизованы осенью, в большинстве своем остались, прошли достойную подготовку на территории как Республики Беларусь, так и учебных центров Российской Федерации», – сказал генерал. «Огромное количество людей у них готовилось в 16 дополнительных учебных центрах, которые они развернули в начале зимы прошлого года. Потому эти действия как раз показывают, что враг не будет останавливаться и будет дальше готовить свою военную машину, чтобы наступать на территорию нашей страны. Что касается, с каких направлений, то, к сожалению, огромный российско-украинский фронт позволяет наступать как на территорию Волынской или Ровенской областей, на территорию Житомирской, Киевской областей, Черниговской, Сумской, Харьковской, так и на территорию Донбасса и юга Украины. И он для этого имеет нужные вещи и достаточно хороший опыт, который касается быстрой переброски на нужные направления огромного количества этих человеческих ресурсов вместе с техникой», – заявил Кривонос.