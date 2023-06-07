Россия способна восполнять всю номенклатуру применяемых по нам ракет – депутат Рады

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Глупо пускать в информационное пространство вбросы о том, что у России осталось боезапасов на два-три ракетных удара.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть ещё возможности и ресурсы наносить по нам удары и не два-три раза, как иногда говорят: осталось на две-три атаки. Не на две-три атаки у них осталось. Поэтому мы должны пополнять боезапас наших ПВО, мы должны все идти в укрытия и понимать, что Россия ещё может нас долгое время терроризировать, и Россия уже научилась возобновлять свои запасы», – сказал Костенко.

«Несмотря на санкции», – отметила радиоведущая.

«О санкциях вообще отдельное дело. Нужно отдельно говорить, как эти санкции работают. Да. Даже несмотря на санкции. Мы должны понимать то, что у России ещё есть потенциал, и у них есть возможности сейчас изготавливать ракеты, всю их номенклатуру, которая по нам применяется», – подтвердил экс-депутат.