Россия спросила у Турции про белорусские яблоки

28.04.2019, Москва, Елена Острякова

Специалисты Россельхознадзора побывали с рабочим визитом в Турции.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

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«Данный визит был вызван введеным ранее запретом на ввоз на территорию России турецких яблок в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Запрет введен в связи с недоверием к системе фитосанитарной сертификации белорусской службой в части указания сведений о стране происхождения», – говорится в сообщении.

Турецкая сторона отметила, что основные поставки этих фруктов в Российскую Федерацию осуществляются морским транспортом в порты Краснодарского края, а также подтвердила, что отправки яблок осуществляются автомобильным транспортом в Россию и в страны Евросоюза.

Россельхознадзор приглашал белорусских коллег принять участие в указанном визите в Турцию, однако белорусская сторона отказалась.

Россельхознадзор запретил ввоз «турецких» яблок из Белоруссии после того, как специалисты контроля обратили внимание на нелогичную транспортную цепочку. Согласно ей, турецкие яблоки отправились сначала в Латвию, а затем через Белорусскую границу попадали к российскому покупателю.