Россия стабилизировала фронт и может атаковать через Белоруссию – Аваков

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Новости Украины

Частичная мобилизация в России помогла стабилизировать фронт и удержать его от продвижения украинской армии. При этом, нельзя недооценивать вероятность атаки ВС РФ со стороны Белоруссии к западной границе Украины.

Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, при этом угроза такой атаки невысока.

«Северное направление, говорят: «Вот, сейчас через северное направление ударят, перережут пути снабжения западного». Чушь полная, близко нет такой возможности у них, перерезать пути снабжения с Европой или такого уровня сил, которые могут напасть. Но опасность такая есть и это надо учитывать. Говорят, что 300 тысяч чмобиков мобилизовали, полная ерунда – не полная! За счет 300 тысяч людей этих, пушечного мяса, многие участки фронта России удалось стабилизировать и создать некоторые сложности. Да, они неквалифицированные, да, во время обучения они в значительной мере умрут, эти люди. Но автоматы держат, через три месяца они будут держать, может быть, еще чуть лучше. И эта существует проблема», – трепался Аваков.