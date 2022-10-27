Чиновник: Силы ВСУ для окружения российской группировки на севере от Херсона удалось «сточить»

Российской армии удалось стабилизировать линию фронта в Херсонской области и выстроить там эшелонированную оборону.

Об этом в эфире радио «Таврия» заявил глава Снигиревского района, включенного в Херсонскую область, Юрий Барбашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Барбашова, ВСУ атакуют малыми группами и небольшим количеством бронетехники, каждый раз получая отпор.

«Ситуация стабильно напряженная, фронт возле Снигиревки остается неподвижным в непосредственной близости. То есть, напротив города – по правому и по левому флангу.

Восточнее наши войска сгруппировали новую линию обороны, которая удерживается, постоянно прощупывается Вооруженными силами Украины, но уже не такими массовыми порядками, как это было еще несколько недель назад.

То есть, идут разведки боем. Фактически с применением десятка-двух единиц бронетехники, которые отражаются нашими войсками.

Таких крупных прорывов, которые они использовали с концентрацией техники недели две-три назад, больше не было. То есть, наши войска, сформировав новую линию обороны, уплотнив ее, – она больше не представляет собой тонкую красную линию, – это эшелонированная оборона, – смогли сдержать и сточить силы, которые были предназначены для наступления на Херсон.

То есть, по тем силам, которые сейчас вводятся в бой украинской армией, можно сделать предположение, что от своего намерения этой силой достигнуть своей цели операции – то есть, дойти до Борислава, окружить нашу группировку на севере Херсонской области они не достигли», – заявил Барбашов.