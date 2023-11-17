«Россия стала непобедимой» – сенатор

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Россия «стала непобедимой» благодаря тому, что больше критически не зависит исключительно от доходов за экспорт нефти и газа.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оптимизация структуры нашего экспорта. Если бы экспорт оставался на том уровне, каком он был с начала «нулевых», то есть, в основном углеводороды, тогда мы бы оказались в тяжелейшем состоянии. Но диверсификация у нас состоялась достаточно высокая. Тот же наш агроссектор даёт объём продукции, сопоставимый с тем, что дают нефтяники и газовики. А у нас продолжает работать наш оборонно-промышленный комплекс, и продолжается работа в ряде других направлений. Атомные станции строим по всему миру, и так далее. За счёт этой диверсификации структуры экспорта мы оказались в фактически непобедимом состоянии. И это за пять лет», – сказал сенатор.

«Мы смогли начать серьёзные инвестиции в дорожное строительство. Мы дорожное строительство такими темпами ведём, о которых никто, никогда, за всю историю современной России, и думать не мог. Это жилищное строительство, который год подряд рекордные цифры по вводу жилья. Это реальная индустриализация», – добавил он.

Однако с такими оптимистическими оценками согласились не все. Один из журналистов напомнил, что в сфере продовольствия с импортозамещением не всё так просто – до сих пор часть семенного фонда и животных приходится закупать за границей.

«Когда эта проблема будет решена, и, соответственно, это повлияет на цены?» – поинтересовался журналист.

Климов ответил, что во всём виноваты методы селективного выведения живых организмов, которые слишком трудоёмкие и медленные.

«Когда мы проводили мероприятия по продовольственной безопасности, пять лет назад мы знали и про семенной материал, и про проблему иметь породистое стадо. И про курочек мы знаем. Но в чём беда. Если мы где-то можем, в определённых отраслях, довольно быстро наверстать, а где-то есть биологические циклы. Та же селекция, вы же не можете заниматься селекцией в течение минуты, или дня, или даже года. Селекция требует времени и определённых условий. Это всё идёт. Можно спорить о том, как это всё идёт, но то, что мы движемся в правильном направлении, у меня в этом сомнений нет», – подытожил Климов.