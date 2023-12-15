Россия стала тратить в 4 раза меньше долларов и евро

Использование доллара и евро во внешнеэкономических расчетах России за год сократилось в 4 раза.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает «ПолитНавигатор».

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«Важно, что наша страна переходит на расчеты в национальных валютах. Если сравнивать, что было в 2022-ом, и сентябрь 2023 года, несомненно, прогресс есть. Если в прошлом году у нас валюты недружественных стран составляли 96%, то в сентябре текущего года – 24%.

Нам необходимо эту работу продолжать. Это вклад и в защиту нашего суверенитета, и финансовой самостоятельности», – сказал Володин.