Россия стала тратить в 4 раза меньше долларов и евро

Елена Острякова.  
15.12.2023 22:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Торговля, Финансы


Использование доллара и евро во внешнеэкономических расчетах России за год сократилось в 4 раза.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает «ПолитНавигатор».

Использование доллара и евро во внешнеэкономических расчетах России за год сократилось в 4 раза....

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«Важно, что наша страна переходит на расчеты в национальных валютах. Если сравнивать, что было в 2022-ом, и сентябрь 2023 года, несомненно, прогресс есть. Если в прошлом году у нас валюты недружественных стран составляли 96%, то в сентябре текущего года – 24%.

Нам необходимо эту работу продолжать. Это вклад и в защиту нашего суверенитета, и финансовой самостоятельности», – сказал Володин.

По его словам, Россия заканчивает год с экономическим ростом 3,5%, несмотря на 18 тыс введенных против нее западных санкций.

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