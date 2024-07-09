Россия стала юаневой экономикой. Bloomberg подсчитал плюсы и минусы этого процесса

Bloomberg посвятил свой материал оценке уровня сближения России с Китаем в экономическом плане.

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«Россия стала юаневой экономикой. На юань теперь приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины оборота на российском валютном рынке. Масштаб юанизации России еще более драматичен, если учесть, что она началась практически с нуля в начале 2022 года. Это сделало Россию крупнейшим спонсором усилий Пекина по повышению роли юаня в международных платежах», – говорится в публикации.

Отмечается, что доля внешней торговли Китая, рассчитанная в юанях, продолжала расти в первом квартале этого года, и на Россию пришлось 29% этого прироста с 2021 года. Торговля России с Китаем почти полностью ведется в юанях и имеет негативное сальдо: экспорт России в юанях превышает то, что она продает Китаю, то есть другие страны тоже платят России в юанях,

«Доказательства нового места юаня в экономике России можно увидеть повсюду. Американские акционеры нидерландской Yandex NV получили юани вместо долларов или евро, которые невозможно было перевести из России, когда компания продала свой российский бизнес. В других странах компании обращались к юаню наряду с рублем при конвертации долларовых и еврокредитов и выпуске новых облигаций, в то время как Банк России использует китайскую валюту для операций Фонда национального благосостояния», – отмечает Bloomberg.

В начале этого года юань обогнал доллар по объему депозитов в российских банках, став основной иностранной валютой для сбережений. В 2023 году объем юаневых депозитов в России удвоился до 68,7 млрд долларов, что в несколько раз превышает показатели других ведущих юаневых экономик, таких как Великобритания и Сингапур.

Ну и контрольный в голову: юань стал единственной валютой, доступной для торговли и покупки на брокерских счетах в России.

Юанизация России достигла пика в 2023 году по двум причинам, указывает издание. Во-первых, угроза вторичных санкций является мощным сдерживающим фактором для некоторых крупнейших институтов Китая в работе с российскими контрагентами. Во-вторых, использование юаня Россией в основном обусловлено экспортом российской нефти, в то время как другие страны по-прежнему неохотно принимают юани в качестве оплаты за импорт.

Это означает, что если цены на нефть останутся на прежнем уровне в ближайшие кварталы, то же самое произойдет и с торговлей юанями в России.

Но есть у этой «китаизации» РФ и жирные минусы и серьезные проблемы: так, годовой рост общего объема торговли между Китаем и Россией за первые пять месяцев 2024 года замедлился до всего 3% по сравнению с почти 42,5% годом ранее, согласно расчетам, основанным на таможенных данных Китая.

Несколько крупнейших банков Китая прекратили принимать юани из России, что повлияло на импорт на несколько месяцев. Российские компании сообщили местным СМИ, что проблема была решена только с помощью небольших региональных банков после встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в мае, но власти страны дали понять, что санкционные опасения сохраняются.

Буквально несколько дней назад стало известно, что китайский производитель установок для сжижения газа Wison New Energies опасаясь американских санкций решил вернуть оборудование, отправленное на остановленный из-за тех же санкций крупнейший российский нефтедобывающий проект «Арктик СПГ 2».

Еще в конце марта китайцы отправили в Россию два выпущенных ими агрегата для третьей очереди проекта Но за несколько дней до прибытия в Белокаменку в Мурманской области, где находится центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений «Новатэка», китайское судно развернулось и отправилось назад, рассказал специализированному изданию gCaptain источник на верфи Wison в порту Чжоушань.

За две недели до этого китайская Wison объявила, что полностью сворачивает работу с Россией. В общей сложности компания выпустила для «Арктик СПГ 2» более десятка установок. Помимо двух отправленных, еще две готовых остались в Чжоушане.

Отказаться от сотрудничества с Россией Wison заставили американские санкции. Когда судно с установками находилось уже в пути, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло в черный список китайскую и сингапурскую компании, а также три их судна, которые доставили в Белокаменку установки для сжижения газа после того, как США в конце прошлого года ввели санкции против «Арктик СПГ 2», запретившие поставку в том числе такого оборудования.

«Быстрое использование китайского юаня в военной экономике президента Владимира Путина , вызванное разногласиями с Западом из-за вторжения в Украину, возможно, достигло своего предела. Страны, которые продолжают вести бизнес с Россией, сталкиваются с растущим давлением США, в частности, через угрозу вторичных санкций. Это оказалось эффективным тормозом для дальнейшего использования юаня в стране, поскольку это душит двустороннюю торговлю и платежи», – делает вывод Bloomberg.