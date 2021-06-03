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03.06.2021, Санкт-Петербург, Игорь Петров
 
Дзен, Россия, Энергетика
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Россия станет лидером строительства малых АЭС

Россия намерена стать лидером в производстве не только крупных, но и малых атомных энергоблоков....

Россия намерена стать лидером в производстве не только крупных, но и малых атомных энергоблоков.

Об этом на Международном экономическом форуме-2021 заявил Александр Новак, заместитель председателя правительства Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я верю, что будущее, в том числе, и за атомной энергетикой, несмотря на то, что она не вошла пока в таксономию европейскую (чистых источников энергии – ред.). Тем не менее, порядка 10 стран, в том числе и мы, выразили несогласие с этим. Выработка электроэнергии из атомных источников по своему углеродному следу самая низкая – 6 г в углеродном эквиваленте на 1 кВт час. В то время как солнечная энергия – порядка 80 г, а ветровая энергетика – порядка 14 г. Я не буду называть цифру по углю и нефти она, конечно, больше.

Поэтому атомная энергетика – это тоже будущее. Технологии безопасности развиваются.

Новое направление, которым сейчас будет заниматься Россия – это развитие малой атомной генерации. Мы лидеры в развитии крупных блоков по 100-1200 МВт, а сегодня мы ставим цель перед собой стать мировыми лидерами по производству атомной энергии малыми блоками от 5 мегаватт.

Это открывает совершенно новые возможности для использования атомной энергетики в целом, открывает в принципе новые перспективы. Мы работаем над технологиями замкнутого цикла в атомной энергетике, новыми топливными элементами. Я думаю, что это тоже будет источником чистых безуглеродных технологий, чистой выработки энергии», – сказал Новак.


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