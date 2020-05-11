«Россия становится ближе» – Пушилин поздравил граждан ДНР с Днем Республики

11.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Шесть лет назад Донбасс сделал выбор, который определил судьбу региона на многие годы вперед

Об этом в своем обращении по случаю Дня Республики, который отмечается 11 мая, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие граждане Донецкой Народной Республики! Шесть лет назад в такой же замечательный весенний день мы сделали выбор, который определил судьбу Донбасса на многие годы вперед», – заявил Пушилин.

По его словам, он «хорошо помнит эмоциональный подъем, который сопровождал референдум 11 мая 2014 года».

«Помню, с какой радостью, с каким поистине всенародным ликованием были встречены его результаты. В те дни нас переполняло чувство гордости, победа казалась такой близкой», – рассказал он.

Глава ДНР отметил, что «майданной» Украине нужна была война на Донбассе, и республике пришлось защищать свой выбор, что она и делает до сих пор.

«Друзья! Республика стала старше еще на один год. Мы научились воевать. Мы создали государство, обеспечив оборону рубежей и возможность строить мирную жизнь. У нас обеспечивается социальная защита граждан, и мы постоянно работаем над повышением социальных выплат. Сегодня мы столкнулись с необходимостью глубокого реформирования экономики, и у меня нет сомнений в том, что этот ответственный этап также будет нами успешно преодолен», – заявил Пушилин.

Он добавил, что путь к России, путь домой, «оказался невероятно труден».

«Но тем более отраден тот факт, что сегодня мы отчетливо видим сильное встречное движение. Россия становится ближе, а наши экономические и культурные связи крепнут и расширяются день ото дня», – отметил глава республики.

Он подчеркнул, что благодаря самоотверженности, беспримерному мужеству и отваге дончан, ДНР празднует очередную годовщину со дня своего рождения.

«Я от всего сердца благодарю вас за то, что в нынешних непростых условиях, находясь на своем рабочем месте или на боевом посту, у станка или в шахте, в поле или за учебником, вы приближаете нашу общую победу, демонстрируя силу духа и стойкость истинно донбасского характера», – заявил Пушилин.

Он пожелала всем жителям Республики здоровья, мира и благополучия. «Пусть в ваших семьях царят взаимопонимание и достаток. Пусть ваши дети не перестают радовать вас. Пусть чувство гордости за свое Отечество наполняет ваши сердца, а успех сопутствует вашим начинаниям!», – резюмировал он.