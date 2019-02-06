06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В условиях западных санкций Россия сейчас переживает переход от логики импортозамещения к логике перестройки под себя системы отношений с международными партнёрами.

Об этом во время пресс-конференции заявила замедиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно, чтобы стран, которым от нас что-то нужно, становилось больше. Мне кажется, очень важное изменение произошло и в логике нашего правительства, и в целом в понимании, как работать в условиях санкций, а не бороться сразу со введённым пакетом. Это переход от логики импортозамещения, которая появилась в 2014-2015 году, когда так: нас окружают, мы сделаем сами, своими силами, к логике изменения системы международных партнёров, к логике локализации, что давайте, приходите, делайте у нас.

То есть мы стали не столько закрываться, сколько пытаться перестраивать эти международные цепочки. Это очень правильное направление», – заявила Лихачёва.